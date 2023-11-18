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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir.

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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