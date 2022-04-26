Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika