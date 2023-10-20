Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Kö'kü'nden ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Kö'kü'nden ayrıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçmek için Vahdettin Kö'kü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Kö'kü'nden ayrıldı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçmek için Vahdettin Kö'kü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken vatandaşları selamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika