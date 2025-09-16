Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vadedilmiş topraklar' kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur.

Güncelleme:


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vadedilmiş topraklar' kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
