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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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