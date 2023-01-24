Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz." Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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