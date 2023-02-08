Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak tarif ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak tarif ediyor."
"Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını ve telefon görüşmelerini acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika