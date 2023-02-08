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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak tarif ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketi olarak tarif ediyor."

"Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını ve telefon görüşmelerini acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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