Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi...

AA - Esin Işık - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz."

AA / Esin Işık - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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