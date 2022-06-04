Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz."
AA / Esin Işık - Politika