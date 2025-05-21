Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzak olmayan bir gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum"...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzak olmayan bir gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzak olmayan bir gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum" dedi. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika