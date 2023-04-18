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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Nevmekan'da bir Ramazan akşamı…Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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