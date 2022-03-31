Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Politika, Haberler

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