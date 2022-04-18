Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Ürdün, Politika, Haberler

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