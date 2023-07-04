Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti. Görüşme 43 dakika sürdü ve basına kapalı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmeye katıldı. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.