Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti. Görüşme 43 dakika sürdü ve basına kapalı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmeye katıldı. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 43 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.