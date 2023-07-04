Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika