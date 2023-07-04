Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.