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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Yardımcısı Ürdün Politika Haberler

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