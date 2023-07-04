Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi???????'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi???????'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika