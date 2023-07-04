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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi???????'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi???????'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Yardımcısı Ürdün Politika Haberler

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