Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur" "Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor" "Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz" "Biz 85...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur"

"Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor"

"Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz"

"Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız"

"İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin"

ANKARA - Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor" dedi.