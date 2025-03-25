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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik" "Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir" "Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik"

"Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir"

"Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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