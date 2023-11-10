Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Umudunu giderek yitiren AB, Türkiye'nin kapısını çok çalacaktır" -"İstikbalimizi ve istiklalimizi hedef alan iç ve dış senaryoların, kirli ittifakların maskelerini teker teker düşürdük" -"Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki tartışma bunu teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Umudunu giderek yitiren AB, Türkiye'nin kapısını çok çalacaktır"

-"İstikbalimizi ve istiklalimizi hedef alan iç ve dış senaryoların, kirli ittifakların maskelerini teker teker düşürdük"

-"Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki tartışma bunu teyit etti. Hiçbir organ hiçbir kurum eleştirilemez değildir. AYM'den Yargıtay ve Danıştay'a kadar katılmadığımız kararları olmuştur. Bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız"

-"Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız. Yetki tartışmasının çözüm yeri anayasa, yasalardır"

-"15 Temmuz darbesine kontrollü darbe diyenlerden bir tavır beklememek gerektiğinin farkındayız. Aynı çevreler daha düne kadar tüm yargı mensuplarımıza ağız dolusu hakaret ediyorlardı. Biz meseleye sloganik yaklaşmıyoruz. Çözümler peşindeyiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde açıklamalarda bulundu.