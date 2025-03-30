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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, Türkiye'nin Filistin ile dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Teymur El Said'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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