Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Umman Sultanı El Said'in Kurban Bayramı'nı da kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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