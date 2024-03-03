Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul ettiMUĞLA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Muğla'da Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti
MUĞLA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Muğla'da Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem'i kabul etti.