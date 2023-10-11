Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika