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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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