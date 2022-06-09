Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız." AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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