Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız."

AA / Mehmet Tosun - Politika

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