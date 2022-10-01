Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir."
Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika