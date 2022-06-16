Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız."
AA / Mehmet Tosun - Politika