Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız." AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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