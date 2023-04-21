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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi sıkıntılarından kalıcı olarak kurtarmanın yolu açılışını yaptığımız eser ve yatırımlardan geçiyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi sıkıntılarından kalıcı olarak kurtarmanın yolu açılışını yaptığımız eser ve yatırımlardan geçiyor."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi sıkıntılarından kalıcı olarak kurtarmanın yolu açılışını yaptığımız eser ve yatırımlardan geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi sıkıntılarından kalıcı olarak kurtarmanın yolu açılışını yaptığımız eser ve yatırımlardan geçiyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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