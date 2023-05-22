Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi milli irade eliyle hazırlanan yeni bir Anayasa'ya kavuşturmak bizim en büyük arzumuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi milli irade eliyle hazırlanan yeni bir Anayasa'ya kavuşturmak bizim en büyük arzumuz" "28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak Erdoğan olarak çıkmamızla devran tamamen değişiyor" "Dikkat edin bütün batılı dergiler Erdoğan gitsin diye kapak yaptılar" " IMF'i...