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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yürütülen kampanyaların ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle açıklanamayacağını belirtti. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlasının farklı bir yere dikileceğini ilgili kurumlar tarafından açıklandığını söyledi. Ülkenin kalkınmasına engel olmak isteyenlerin bu gerçeklerle ilgilenmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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