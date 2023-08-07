Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yürütülen kampanyaların ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle açıklanamayacağını belirtti. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlasının farklı bir yere dikileceğini ilgili kurumlar tarafından açıklandığını söyledi. Ülkenin kalkınmasına engel olmak isteyenlerin bu gerçeklerle ilgilenmediğini ifade etti.