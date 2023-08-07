Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yürütülen kampanyaların ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle açıklanamayacağını belirtti. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlasının farklı bir yere dikileceğini ilgili kurumlar tarafından açıklandığını söyledi. Ülkenin kalkınmasına engel olmak isteyenlerin bu gerçeklerle ilgilenmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika