Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve olmamıştır. Ülkemizde toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiştir." - İSTANBUL