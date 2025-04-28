Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefetin ve özellikle insanlık düşmanı faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve olmamıştır. Ülkemizde toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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