Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz." - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika