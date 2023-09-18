Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz.