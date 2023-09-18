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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Şu an 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz." - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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