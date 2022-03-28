Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde, her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, lider bir Türkiye'nin bizi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde, her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, lider bir Türkiye'nin bizi...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde, her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, lider bir Türkiye'nin bizi beklediğine gönülden inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde, her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, lider bir Türkiye'nin bizi beklediğine gönülden inanıyoruz."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Haberler

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