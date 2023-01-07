Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun" Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun?" "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her türlü adımı bunlar attı. Onlara hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun" "Elde ettiğimiz kazanımları, içerdeki tek parti devri artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük" "Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk" "Bunlar 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyor" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.