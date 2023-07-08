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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'ya destek sözü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın açıklamalarında bulundu. Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz"

" Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik"

"Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor"

"Adil bir barışın kaybedeni olmaz, barış arayışlarına geri dönülmesi en samimi arzumuzdur"

"Savaşın Uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Politika Haberler

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