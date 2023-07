Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna NATO'ya Üyeliği Hak Ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Politika Haberler