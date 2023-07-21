Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.