Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek. Görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30/19.00/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur maaşlarında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen "Seyahatsever" projesinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. İlk gün minik boylarda müsabakalar ile resmi açılış töreni yapılacak.

(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, teklerde üçüncü tur mücadelesi başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu Mont de Marsan-Bordeaux, 7. etap yarışıyla sürecek. (Fotoğraflı)

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