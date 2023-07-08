Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Esir Mübadelesi Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esir mübadelesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i dinlediklerini, Rusya tarafıyla da görüşme halinde olduklarını belirterek, 'Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esir mübadelesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i dinlediklerini, Rusya tarafıyla da görüşme halinde olduklarını belirterek, "Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, esir takası ve Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerinden Rusya'ya taşınan insanların Türkiye üzerinden Ukrayna'ya döndürülüp döndürülemeyeceğine dair soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkanı (Zelenskiy) dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır. Nitekim bu akşam Sayın Başkan'la da bu konuyu ayrıca görüştük. Takipçisiyiz, takip edeceğiz ve temenni ederiz ki kısa zamanda bundan da bir netice alalım."

"Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da konuştuk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir diğer gazetecinin 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uzatılması için bir yol haritasının belirlenip belirlenmediğini ve gelecek günlerde ya da aylarda iki taraf arasında Türkiye'de arabuluculuk görüşmesi olma ihtimali bulunup bulunmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki yani bu 2 ayda bir değil hiç olmazsa en azından 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Bu gayreti bu şekilde yapıp, süreyi de hiç olmazsa 2 yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Yine bu konuyla ilgili bu akşam Sayın Başkan'la da görüştük. Sayın Putin'le de inşallah bunu gerek telefon diplomasimizde, gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu. Zira Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor, bunun beklentisi içerisinde. Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın Başkan'la konuştuk. İnşallah bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bu gemilerin de bırakılmasıyla -bunlar Türk gemileri- buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar bu tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum."

İki ülke arasında Stratejik Endüstriler Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı

Ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubunun takip ettiği toplantıda, Dışişleri Başkanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov da hazır bulundu.

Liderlerinin görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında Stratejik Endüstriler Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ukrayna adına ise Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin imza attı.

(Bitti)