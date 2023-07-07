Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin basın açıklaması yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşüyor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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