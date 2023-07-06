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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile İstanbul'da Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile İstanbul'da Görüşecek

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceği açıklandı. Görüşme Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek ve basın toplantısı yapılabilir.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek görüşmenin ardından basın toplantısı yapılabileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy İstanbul Ukrayna Politika Haberler

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