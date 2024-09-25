Erdoğan ve Zelenskiy New York'ta Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti. - NEW YORK