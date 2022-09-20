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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Politika Haberler

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