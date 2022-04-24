Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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