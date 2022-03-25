Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya- Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti. Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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