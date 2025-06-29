Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile Görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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