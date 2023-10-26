Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov onuruna yemek verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, iki ülke heyetlerinin de katıldığı yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Politika