Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılımızı gerçeğe dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı video mesajında, Türkiye Yüzyılımızı gerçeğe dönüştürmek için çalışacaklarını söyledi. Deprem konutlarının teslimatına ekim ve kasım aylarında başlayacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini başarıyla gerçekleştirdiğini ve altın değerinde bir 5 sene daha kazandığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılımızı bir hayal olmaktan çıkarıp, Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemini ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yola çıkan tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istedi.