Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Hava Yolları 2023 yılında 56 milyar dolarlık katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Zirvesi için video mesaj yayımladı.

Erdoğan açıklamasında, "Milli bayrak taşıyıcımızın kıymetli yöneticileri, sevgili Türk Hava Yolları ailesi, değerli katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesinin başarılı geçmesini, durumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletçe göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başladığınız 2024 yılında videomesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz" dedi.

THY ülke ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı sağladı

Havacılık alanında ülkenin başarı çıtasının giderek yükselmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra dünyanın en fazla ülkesine de uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da söz ettirmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı, Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"350 uçaklık sipariş gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması"

Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY çalışanlarını tebrik etti. Erdoğan," Geçtiğimiz yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişinizi, gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bu düşüncelerle; bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum" diye konuştu. - ANKARA