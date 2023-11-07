Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız @CK_ Samsun tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA