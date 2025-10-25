Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerin 17 kat altındayız'

Güncelleme:
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL, - Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerin 17 kat altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salon hazırladık. 'Yaparsa AK Parti yapar' dedik ve bu salonu yaptık. Sizlerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç'un şu mısraları hatırıma geliyor. Gençler, ne diyor rahmetli Karakoç? 'Ben, milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bir eğriyi düzeltir. Zulüm azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes ölüm bile güzeldir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Ne kadar güzelsiniz. Allah sizden razı olsun. Millet yolunda gecesini ve gündüzünü ortaya koyan, milletin çizdiği yoldan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz şükürler olsun. AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevk ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarımız içinde görev almış, fakat artık aramızda bulunmayan, vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum" ifafelerini kullandı.

'HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede, seksen bir ilimizin tamamında, merkez ilçeler de dahil 9 yüz 73 ilçemizde Türkiye buluşmalarını başarıyla tertipleyen siz değerli yol arkadaşlarımı özellikle yürekten kutluyorum. Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimize, 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeğine sağlık diyor, Rabbim ömürlerini ziyade eylesin" diye konuştu.

