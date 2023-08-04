Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tarıyoruz, en ideal adayları seçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecine ilişkin, " Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele, en ideal aday tespitlerini yaparak Türkiye genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'ndeki Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan yerel seçimlere ilişkin, "Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim işleri başkanlığımız gerekli tüm altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele, en ideal aday tespitlerini yaparak Türkiye genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" açıklamasını yaptı.

"AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE İNŞALLAH BU ZİYARET GERÇEKLEŞECEK"

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta yaptığı görüşme hatırlatılarak, Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" yanıtını verdi.

Tahıl sevkiyatı ile ilgili Fransa'nın girişiminin hatırlatılması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan bir zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz."

"BİR KIZIMIZIN AMİRALLİĞE TERFİ ETMESİ BİZİ ÇOK ÇOK MUTLU ETTİ"

Erdoğan, dünkü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile terfi edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ilk kadın amiral olan Gökçen Fırat ile ilgili ise, "Bu atamadan çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz, yargıda filan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.