Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış anayasaya kavuşturmak istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak diğer alanlarla birlikte yargımıza da önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Danıştay Başkanlığı 155'inci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin idari reform tarihinin en önemli adımından biri olan teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafların hukuki sınırlar içinde ve hakkaniyet duygusuna uygun şekilde çözülmesinde Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Biliyorsunuz; 2017'deki Anayasa değişikliği ile ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkim ettik. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri daha keskin hatlarla belirleyerek demokrasimizin standardını yükselttik. Yine bu Anayasa değişikliği ile yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık" dedi.

Erdoğan, "Hatırlarsanız, 15 Temmuz gecesi televizyonlara bağlandığımda bir şey söylemiştim. Demiştim ki; 'biz milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz.' Evet; bu güç bizi vesayetin cenderesinden, terör örgütlerinin saldırılarından kurtardığı gibi darbecilerin silahlarına, namlularına da göğsünü siper etti. Biz de milletimize şükranımızı eserlerimizle, hizmetlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz. Tabii ülkemizde eski Türkiye'de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış, gördüğü manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var. Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesle demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye'yle değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesi olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için gençlerimize hem sahip olduğumuz imkanları hem Türkiye Yüzyılı ile ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz. İnşallah gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, onlara hayallerini hayata geçirebilecekleri, altyapısı tamamlanmış bir Türkiye olacaktır. Yargı teşkilatımıza duyulan güvenin artması, yargının itibarının yükselmesi bu sürecin önemli kazanımlarından biri olarak ortak hanemize yazılacaktır" diye konuştu.

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Haber: Kaan ULU/ANKARA,